Incendio in un appartamento a Bonefro, soccorse tre persone

BONEFRO. Questa mattina intorno alle ore 9.30 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano è intervenuta in un’abitazione di via Roma a Bonefro dove, al secondo piano, si è sviluppato un incendio, probabilmente causato da un cattivo funzionamento della canna fumaria di una caldaia alimentata a legna. Sul posto, prestati i primi soccorsi a due adulti ed un bambino di undici anni che al momento dell’incendio erano in casa, si è provveduto allo spegnimento degli arredi e suppellettili interessati. Il personale sanitario del 118, giunto velocemente sul posto, si è subito occupato delle persone coinvolte nell’incendio rimaste leggermente intossicate dai fumi e sotto schok. Intervenuto anche il funzionario di turno del Comando Provinciale di Campobasso Ing. Antonio Giangiobbe, che, dopo un sopralluogo tecnico, dichiarava inagibile i tre piani dell’edificio