Il forte vento alimenta un rogo, a Rio Vivo fiamme vicino alle case

TERMOLI. Tre comandi, uno provinciale e due distaccamenti, e tre incendi rognosi da spegnere nella notte di Capodanno. Oltre a quelli di Bonefro e di Campobasso, anche a Termoli, precisamente sul costone di Rio Vivo, un classico, è divampato un rogo capace di alimentarsi col forte venti e minacciare alcune delle abitazioni prossime alla zona interessata dalle fiamme e dal fumo. L’ennesimo spavento per chi vive in una zona ad alto rischio, anche per l’incuria con cui viene lasciata crescere la vegetazione spontanea.