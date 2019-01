SAN SALVO. Poco dopo le 23 un rogo ha avvolto un capannone nella zona industriale di San Salvo. Si tratta del deposito di bevande all'ingresso di Zinni. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Vasto per domare le fiamme e i carabinieri. A dare l'allarme è stato un dipendente della sicurezza I.V.R.I. che si trovava di passaggio in zona. Indagini in corso per capire l'origine del rogo. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

GUARDA IL VIDEO: