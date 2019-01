SAN SALVO. ORE. 1.30 Il rogo è stato circoscritto, ma serviranno ancora diverse ore di lavoro per bonificare tutta l'area. Ingenti i danni alle strutture coinvolte dall'incendio.

ORE 00.30 Le fiamme hanno fatto cedere il tetto del secondo magazzino ed hanno avvolto anche dei veicoli parcheggiati nei pressi di un elettrauto. Le squadre di Vasto, Ortona e Termoli sono a lavoro da più di un'ora con 5 mezzi.

LA PRIMA NOTIZIA. Poco dopo le 23 un rogo ha avvolto un capannone nella zona industriale di San Salvo situato in Viale Belgio. Si tratta del deposito di bevande all'ingrosso di Zinni. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Vasto per domare le fiamme e i carabinieri. A dare l'allarme è stato un dipendente della sicurezza I.V.R.I. che si trovava di passaggio in zona. Indagini in corso per capire l'origine del rogo. Le fiamme si sono estese anche in un magazzino adiacente che è quello di Lombardi bevande, che attualmente è in affitto ad una azienda che si occupa di articoli da regalo.



GUARDA IL VIDEO: