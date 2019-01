Intossicata da una fuga di gas, bimba di 14 mesi salvata al Cardarelli

CAMPOBASSO. Storia a lieto fine al reparto di pediatra dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, che mette in risalto una spiccata professionalità e una sorprendente umanità da parte del personale operante.

Singolare la dedizione espressa nella notte tra venerdì e sabato scorsi dalle dottoresse Serena Ascione e Lara Campana, che nonostante la mole di lavoro e i rilevanti casi in fase di trattamento, hanno assistito con grande sensibilità e accortezza la piccola Sophia Elena, di soli 14 mesi, arrivata in pediatria per una sospetta intossicazione dovuta a una fuga di gas.

Le due giovanissime dottoresse, oltre ad aver affrontato con scrupolosità e diligenza il caso clinico della bambina, si sono dedicate con umanità alla mamma della piccola, visibilmente provata dall'accaduto, tranquillizzandola e aggiornandola passo passo sull'esito degli accertamenti in corso. Piacevole esempio di una sanità che a Campobasso funziona, capace di restare umana nonostante la routine e il pesante carico di lavoro. Alle dottoresse Ascione e Campana e a tutto il reparto di pediatria vanno i ringraziamenti dei genitori della piccola Sophia Elena.