Telecamere all'insù nel sottopasso ferroviario

TERMOLI. Parliamo che bisogna aumentare la sorveglianza soprattutto per quanto accade di notte per le vie e i luoghi pubblici della nostra città, per cercare di prevenire atti e situazioni che deturpano l'immagine della città purtroppo sempre più frequenti e sempre più gravi.

Qualcuno dice aumentare la videosorveglianza, certo ma se poi sotto il sottopassaggio della stazione ferroviaria, un luogo molto sensibile per quanto sopra esposto, vediamo come ieri mattina giorno di Capodanno le camere della videosorveglianza non certo per colpa di vento o cause naturale,

rivolte a video-sorvegliare il soffitto allora uno è portato a fare cattive riflessioni.