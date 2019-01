TERMOLI. Tensione e nervosismo davanti al palazzetto di piazza del Papa, dove una lunga fila di persone si è recata stamattina per il ritiro dei nuovi mastelli gialli per la raccolta differenziata che ha cominciato a distribuire la nuova ditta Rieco Sud, che è subentrata alla Teramo Ambiente dal primo dicembre.

«Sono più di due ore che sono qui a far la fila e ancora non ne siamo venuti a capo – spiega uno degli astanti - la prassi per la registrazione è lunga e c’è un solo addetto, il posto è inadeguato, siamo qui in fila indiana e ci sono anche anziani, fa freddo ci manca solo che venga anche a piovere, potevano e dovevano organizzarsi meglio, visto che siamo davanti ad un palazzetto, lo aprivano mettendo qualche addetto in più e risolvevano il problema».

Un altro che era molto nervoso e da poco aveva questionato anche con un addetto si è così espresso, «Io pago 500 euro per l'immondizia, invece di aumentare la tassa e ora pure i bidoni potevano evitare questa pantomima, poi se come dicono la plastica verrà ritirata una volta alla settimana questo bidone, visto il consumo smodato che quotidianamente facciamo di plastica è insufficiente».

Dopo aver raccolto le rimostranze di alcuni cittadini in fila, ha risposto la vice sindaca Maricetta Chimisso: «La distribuzione al palazzetto avverrà solo nella mattinata, ma nel frattempo continua anche in comune e poi la stessa ditta nuova sta pensando all'apertura di un ulteriore punto di distribuzione dei contenitori, proprio per cercare di ridurre al minimo i disagi».

Speriamo che questo possa far calmare i cittadini che davvero questa mattina non erano di buon umore davanti alla lunga e snervante fila che s'ingrossava sempre davanti al palasport di piazza del Papa.