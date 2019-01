Alberi caduti e pali pericolanti, il forte vento causa disagi sulla costa

TERMOLI. Diversi gli interventi, nella serata di ieri e di questa notte, delle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso e dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano, a causa delle avverse condizioni meteo soprattutto per neve e forte vento. Sono stati soccorsi diversi automobilisti in difficoltà a Vinchiaturo, Campodipietra, Trivento, Ripalimosani e Matrice.

Incendio di canna fumaria a Castelmauro, mentre a Termoli sono state rilevate criticità per le fortissime raffiche di vento che hanno sradicato un albero poi caduto sulla sede stradale della Statale 16 Adriatica nei pressi di Campomarino, causando problemi alla circolazione veicolare. Sempre per il forte vento la squadra del distaccamento di Termoli è intervenuta in Via Corsica per un palo insegne pericolante. Per neve e vento ci sono ancora interventi in corso.