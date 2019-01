ISERNIA. Nonostante il blocco dei mezzi pesanti continuano i recuperi dei mezzi da parte dei Vigili del Fuoco di Isernia e di Agnone (in foto recupero SS 650).

In azione nell'alto Molise, anche il gatto delle nevi dei Vigili del fuoco, per il trasporto di alcuni dializzati impossibilitati a raggiungere l'ospedale causa l'impervietà del tratto stradale di alcune strade. Il dispositivo di soccorso è stato potenziato già dalle prime ore serali di ieri per fronteggiare l'Emergenza in atto.