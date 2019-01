Primi fiocchi in periferia, Sbrocca: «Piano neve già pronto»

TERMOLI. Le previsioni meteo cominciano ad avverarsi anche sul fronte delle precipitazioni nevose, primi fiocchi caduti, nonostante il forte vento, in periferie, nelle zone più alte della città di Termoli.

Le abbiamo registrate nel quartiere Difesa Grande.

Intanto, in Comune tutto è pronto per fronteggiare l'eventuale emergenza. Poco fa sindaco in riunione, ci ha riferito questo: «Stiamo monitorando l'evolversi della situazione meteo-climatica, siamo pronti per eventuali emergenze neve anche se al momento la situazione nella nostra città è ordinaria».

E' stato predisposto già a novembre il piano neve, a cura del dirigente ai Lavori pubblici, Gianfranco Bove, e ieri mattina sono state messe in pre-allarme le ditte che sono pronte ad intervenire con spalaneve meccanici e spargisale. La Polizia municipale avvierà, così come fece l’anno scorso, le operazioni in caso le condizioni meteo dovessero peggiorare.