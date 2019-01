Boiano, autoarticolato perde aderenza sul passaggio a livello

BOIANO. Nella mattinata di oggi 3 gennaio, un autoarticolato, nel tentare di attraversare i binari ad un passaggio a livello automatizzato, provenendo da una strada interpoderale della località Campi Marzi, ha perso aderenza sul fondo stradale ghiacciato andando a collidere con una ringhiera metallica posta a protezione della sede ferroviaria, rimanendo quindi bloccato.

Immediato è stato l’intervento di un equipaggio dei Carabinieri della Compagnia di Bojano, impegnati sul territorioper l’attuazione del “Piano Neve”con diverse pattuglie lungo le arterie principali, così come predisposto dalla Prefettura del Capoluogo.

L’area è stata subito messa in sicurezza per il traffico stradale e ferroviario e sono stati attivati i tecnici delle Ferrovie dello Stato, i quali hanno disposto il rallentamentodei treni in transito, al fine di permettere ai Vigili del Fuoco di Campobasso di rimuovere la motrice ed il rimorchio in assoluta sicurezza.

Il conducente è rimasto fortunatamente illeso e non è stata danneggiata la sede ferroviaria, su cui i treni da qualche ora viaggiano regolarmente.