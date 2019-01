Volano i soldi della pensione, una donna li consegna ai Carabinieri

SAN MARTINO IN PENSILIS. Questa mattina una casalinga 50enne di San Martino in Pensilis, davanti all’ufficio postale del luogo, ha raccolto diverse banconote da 100 euro che erano sparse sulla strada, per un totale di 725 euro.

La donna si è recata subito in caserma consegnando l’intera somma ai Carabinieri i quali hanno accertato che, poco prima, un pensionato 86enne del posto, dopo aver riscosso la pensione, uscito dall’ufficio postale, a causa delle forti raffiche di vento perdeva di mano le banconote che volavano via. Vani sono stati i tentativi dell’anziano che, non riuscendo a recuperare il denaro, è ritornato presso lapropria abitazione.

L’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri i quali gli hanno restituito l’intera somma.

Il gesto della donna ha suscitato l’apprezzamento dell’intera comunità di San Martino in Pensilis.