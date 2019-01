TERMOLI. Diversi gli interventi, nel pomeriggio di oggi, delle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso e dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano, a causa delle avverse condizioni meteo soprattutto per neve e forte vento. Sono stati soccorsi diversi automobilisti in difficoltà a Oratino, Castropignano, Ripalimosani, Campodipietra a Vinchiaturo sulla SP 27, un autotreno sulla SS 17 Contrada Coste , un auto articolato a Bojano e sempre sulla SS 17 un Autobus. A Campobasso soccorsa anche un’ambulanza in difficoltà, permettendo al personale sanitario di proseguire e raggiungere l’ospedale. A Matrice, sulla SS 87 Santa Maria della Strada, un autofurgone, che trasportava latticini, è uscito fuori strada causa fondo stradale ghiacciato.

Incendio di canna fumaria a Montecilfone, fortunatamente con lievi danni, mentre a Termoli sono state rilevate criticità per le fortissime raffiche di vento che hanno divelto alcuni metri di grondaia metallica dal tetto a terrazzo di uno stabile in Via Asia e scardinato un infisso di un’abitazione di via Adriatica con danni ad un’auto parcheggiata sotto l’edificio. Per neve e vento ci sono ancora interventi in corso.