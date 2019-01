Maltempo, continua il monitoraggio in prefettura

CAMPOBASSO. Nel pomeriggio di ieri alle si è nuovamente riunito il Cov (Comitato Operativo per la Viabilità) allargato a cui hanno preso parte i rappresentanti delle Forze di Polizia territoriali, dei Vigili del Fuoco, della Provincia, dell'Asrem, della Sea e dell'Enel. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati gli aggiornamenti forniti dal Servizio di protezione civile regionale sulla evoluzione delle previsioni meteorologiche. In particolare è previsto fino a domani il persistere di nevicate fino al livello del mare, con apporti al suolo da deboli a moderati, sino ad abbondanti alle quote collinari e montane. I mezzi degli enti proprietari delle strade sono impegnati attivamente nello sgombero neve e le principali arterie stradali risultano percorribili con dispositivi antineve montati. Restano ferme le limitazioni della circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate sull'intera rete viaria della Provincia, ad esclusione del tratto dell'autostrada A14 ricadente nel territorio provinciale.

Criticità sono state riscontrate sull'arteria viaria provinciale che collega Monacilioni a Sant'Elia a Pianisi. Permane anche l'attivazione di specifici presidi nelle aree ritenute più critiche, per ii filtraggio della circolazione dei mezzi pesanti.

Vengono garantiti, ove necessario, servizi di soccorso a dializzati che devono raggiungere il nosocomio per sottoporsi al trattamento. Non risultano allo stato segnalazioni di problematiche connesse alla erogazione dei servizi essenziali (gas, acqua, line elettriche e telefoniche). La situazione è attentamente e costantemente seguita.

Si raccomanda ai cittadini e, in particolare, agli automobilisti, di usare la massima prudenza evitando di mettersi in viaggio se non strettamente necessario e comunque di munirsi sempre di pneumatici da neve o catene montane sui veicoli.