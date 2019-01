Gli rubano il nuovo Renegade mentre è al pronto soccorso

TERMOLI. Un pomeriggio trascorso al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, certo non per piacere, ma per essere medicato per un trauma subito, ma quello più grave è avvenuto dopo, all’ora di cena, quando uscendo dalla divisione di emergenza del presidio ospedaliero di viale San Francesco non ha più trovato la sua Jeep Renegade nuova fiammante, che da pochi giorni aveva acquistato e che gli era stata consegnata.

Furto compiuto ai danni di un automobilista nel piazzale dello stesso San Timoteo.

Purtroppo non è certo il primo che viene commesso in quel parcheggio, sovente proprio a discapito di chi si reca all’ospedale per essere ricoverato o per emergenze di altra natura.

Auspichiamo che il sistema di video-sorveglianza esterno possa essere inserito nei piani dell’Asrem e laddove già lo fosse, di realizzarlo alla svelta. Il furto del Renegade è stato denunciato alle forze dell’ordine.