Strade ghiacciate, due auto escono fuori strada nel Cratere

BONEFRO. Probabile causa di due incidenti ieri nel tardo pomeriggio proprio il maltempo. Uno vicino la vecchia fontana "Femmina morta", un ragazzo di Bonefro guidava un Panda vecchio tipo, finita sul muretto della strada ancora in costruzione all'uscita del ponte. L'altro incidente proprio alla fine della Falcione, in una brutta curva a gomito. Una 206 grigia è finita fuori strada, quasi giù nella scarpata. Per fortuna in ambedue le circostanze non ci sono state conseguenze di rilievo per le persone che erano in macchina.