Sventato furto in azienda agricola, recuperati due trattori

MONTENERO DI BISACCIA. Marina di Montenero, erano poco dopo le 4 quando il proprietario di una azienda agricola sente nel sonno rumori sospetti provenire dalla rimessa dei suoi mezzi. Immediata la richiesta al 112 e tempestivo l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri del posto, supportata a brevissima distanza da un equipaggio della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Termoli.

Nonostante le avverse condizioni meteo i Carabinieri, individuate le tracce dei pneumatici, recuperano immediatamente i due trattori agricoli di grosse dimensioni, entrambi marca Claas e del valore commerciale di oltre centocinquantamila euro.

Le ricerche diventano intense e sempre più serrate, volte ad individuare gli autori, i quali favoriti dalle impervie condizioni del terreno e allertati dall’arrivo dei Carabinieri sono riusciti a guadagnare la fuga.

Poteva essere un altro colpo andato a segno, ma l’attenzione e la peculiare ed attenta attività di prevenzione messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Termoli, con alle spalle un monitoraggio ed uno studio dei precedenti tentativi, ha consentito di intervenire tempestivamente sul luogo dell’evento e restituire il maltolto all’imprenditore agricolo preso di mira.

L’attenzione dei Carabinieri rimane alta su tutto il territorio, poiché la dinamica e la vicinanza con altri episodi, potrebbero far pensare ad un collegamento. Le indagini per l’identificazione dei responsabili sono in corso, come l’intensificazione dell’attività di prevenzione, che si avvale anche delle numerose segnalazioni che qualsiasi cittadino può fornire e che l’Arma di Termoli si auspica possano essere sempre maggiori.