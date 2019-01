Va in macelleria e un infarto lo stronca, vani i tentativi di rianimare un 51enne

CAMPOMARINO. Dramma poco prima dell'ora di pranza in una macelleria di Campomarino, un 51enne residente in una delle contrade agricole della località più a Sud del Molise ha avuto un malore mentre era nel punto vendita di via Molise. Probabilmente un infarto, che purtroppo non gli ha dato scampo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con l'ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli e i Carabinieri della locale stazione, oltre alla Polizia locale.

E' stato fatto il possibile per cercare di rianimare il 51enne, ma l'uomo è deceduto poco dopo.