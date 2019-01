TERMOLI. Alle ore 8.30 di questa mattina, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli è intervenuta per un incendio, sviluppatosi durante i lavori di dismissione dello stabilimento “Zuccherificio del Molise” sito ai margini della zona industriale. Sul posto, dopo un veloce sopralluogo, si è constatato che l’incendio si era sviluppato e propagato interessando una batteria di filtri abbattitori di polveri, situato in una specifica zona dello stabilimento. Le fiamme ed il notevole fumo uscivano dai camini evacuatori come previsto dall’impiantistica progettuale antincendi. Sul posto, sei vigili del fuoco con l’autopompa di soccorso, un’autobotte ed un’autoscala per poter operare in quota. Le operazioni di spegnimento sono state veloci ed efficaci, continuando con il raffreddamento delle strutture metalliche interessate e mantenendo comunque l’area sotto controllo.