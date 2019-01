Donna investita in via Trieste, la 54enne portata al San Timoteo

TERMOLI. Una donna è stata investita in viale Trieste poco prima delle 18 di oggi pomeriggio, e non è certo la prima volta che un pedone viene travolto da un'autovetture in quel tratto di strada, dove evidentemente non si viaggia con le dovute accortezza e giusta perizia.

Stavolta, a finire a terra dopo l'impatto col veicolo che procedeva all'altezza del liceo scientifico Alfano, è stata una 54enne, A. M., che dopo l'urto è rimasta a terra, ma cosciente, in attesa dell'arrivo dei soccorritori.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 Molise soccorso assieme ai volontari della Misericordia in ambulanza, nonché gli agenti della Polizia municipale che hanno disciplinato la circolazione e compiuto i rilievi del sinistro stradale.

La 54enne accusava dolori lombari e precauzionalmente, dopo le prime cure prestate sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, per essere sottoposta agli opportuni accertamenti diagnostici e radiologici.