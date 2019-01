VASTO. Una rapina è stata effettuata nel pomeriggio di oggi intorno alle 16.50 da due uomini a volto coperto: sono entrati armati nel punto Blu situato all'ingresso del casello della A/14 di Vasto Nord e si sono fatti consegnare l'incasso: il bottino ammonterebbe a diverse centinaia di euro.

I ladri si sono dati alla fuga a bordo di una vecchia Fiat Uno, risultata rubata, che è stata successivamente ritrovata in una piazzola di servizio in territorio di Pollutri, non molto lontano dal luogo del furto: ciò fa supporre che i ladri siano poi fuggiti a bordo di un'altra vettura. Grande spavento per le due persone presenti all'interno del Punto Blu al momento del colpo: questi ultimi si sono subito recati al Commissariato di Vasto per rilasciare la testimonianza di quanto accaduto.

Sono in corso le indagini da parte degli uomini del Commissariato di Vasto e della Polizia sezione Autostradale di Chieti.