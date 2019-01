Guasto all'acquedotto: martedì flusso sospeso da Ururi a Campomarino in 4 Comuni

URURI. Sarà sospeso martedì 15 gennaio il flusso idrico dell'acquedotto Basso Molise Liscione nei Comuni di Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone e Campomarino. «A causa dei lavori di riparazione della condotta idrica nel tratto partitore in pressione statale 87-partitore in pressione Ururi, dalle 7 sarà sospeso il flusso. Il ripristino è previsto nella tarda serata di oggi. I sindaci sono stati invitati ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità.