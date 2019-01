TERMOLI. Malviventi in azione nella casa famiglia della redenzione. E questo dispiace il doppio. Banditi hanno provato a intrufolarsi all'interno della stalla della casa famiglia Iktus, in contrada Chiancate. Per fortuna, non hanno portato via nulla, poiché cani e oche hanno fatto un gran baccano e hanno messo in fuga i ladri.

Sono state comunque danneggiate le vetrate della struttura.

Il tentato furto sarà denunciato alle forze dell'ordine, per competenza territoriale alla caserma dei Carabinieri di Guglionesi.

Qualche giorno fa, inoltre, era stato tentato anche il furto del furgone, anche in questo caso solo danni.

La casa famiglia Iktus, nata per volere di don Benito Giorgetta e grazie alla donazione di Lucia e Bernardo Bertolino accoglie i detenuti in semi libertà e in prova del carcere di Larino.