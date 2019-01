Scomparsa una 42enne a Montenero di Bisaccia, ricerche del Soccorso alpino

MONTENERO DI BISACCIA. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è stato allertato ieri pomeriggio dalla Prefettura di Campobasso a seguito della scomparsa di una donna di 42 anni a Montenero di Bisaccia.

Dalle prime informazioni la persona si sarebbe allontanata da casa nella giornata di domenica senza dare più sue notizie. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri del posto i quali hanno attivato la macchina dei soccorsi.

Due squadre del Cnsas, in coordinamento con Carabinieri, la Prefettura di Campobasso e la Centrale Operativa del 118, ieri, sono prontamente partite alla volta di Montenero di Bisaccia per la pianificazione delle operazioni di ricerca a partire dal punto di ultimo avvistamento in base alle informazioni raccolte dalle autorità competent