TERMOLI. Non solo Iktus tra i bersagli dei banditi che hanno approfittato anche del maltempo per mettersi in moto nella notte appena trascorsa. Un tentato furto di auto è stato compiuto nella zona di San Pietro, a via Po 11.

Nel porticato dello stabile era in sosta una Lancia Lybra 1.900.

«Hanno aperto la portiera forzandola, hanno smontato e rotto tutto come si vede dalle foto, senza risparmiare nulla - ci dice la proprietaria, che ha denunciato il tentato furto ai Carabinieri della stazione di Termoli - il bloccasterzo spezzato. La centralina smontata e portata via. Qualcosa è andato storto e non sono riusciti a portarla via. Aveva anche l'antifurto».