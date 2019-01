MONTENERO DI BISACCIA. Un elicottero sorvola il paese in lungo e in largo questa mattina. Drappelli di persone sono radunate in piazza, per semplice curiosità o nella speranza di poter dare il proprio contributo al ritrovamento di Donatella Di Stefano.



Sono continuate per tutta la notte infatti, dal pomeriggio di ieri 14 gennaio, le ricerche della donna scomparsa a Montenero nel primo pomeriggio del 13 gennaio.

A intervenire per coordinare le operazioni di ricerca, su ordine della prefettura di Campobasso, la squadra dei Vigili del fuoco di Termoli, congiuntamente all’Unità di Comando Locale, il personale di Topografia Applicata al Soccorso e all’Unità cinofila.

Ma di Donatella, quarantadue anni, non si ha ancora traccia. La donna, originaria di San Giuliano di Puglia, abitava a Montenero da pochi mesi insieme al compagno, deceduto in casa in seguito a un arresto cardiaco per circostanze ancora da appurare. Non molti la conoscevano personalmente, sebbene i due risiedessero in una delle strade principali del centro cittadino, dove da un paio di giorni sosta in maniera permanente un’auto dei Carabinieri.

Da domenica, giorno dell’ultimo avvistamento della donna da parte di un testimone, Donatella ha lasciato il suo appartamento senza dare notizie, in quello che sembrerebbe un allontanamento volontario, portando con sé solo pochi effetti personali ma non il proprio telefono cellulare, il quale risulta quindi inutile nelle ricerche. La donna, già fragile di temperamento a detta dei conoscenti, potrebbe aver reagito impulsivamente guidata dallo shock per la perdita del compagno Gino.

Le operazioni di ricerca nel frattempo continuano in tutto il basso Molise oltre che a San Giuliano di Puglia, dove si trovano la famiglia e la casa natìa di Donatella di Stefano. Al momento ancora non è stata diramata una fotografia della donna.