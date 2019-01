Aggredisce la sorella per prenderle i soldi, denunciato un 29enne

LUCITO. I Carabinieri della Stazione di Lucito, hanno denunciato in stato di libertà un 29 enne del luogo per maltrattamenti in famiglia; inoltre lo stesso e stato anche segnalato alla Prefettura di Campobasso per possesso di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i militari della locale Stazione, nel pomeriggio del 14 gennaio sono intervenuti in un’abitazione privata perché il 29enne aveva aggredito la sorella per farsi consegnaredei soldi.

Giunti sul posto i militari operanti, hanno identificato il giovane e successivamente avendo fondato motivo di ritenere che potesse detenere sostanze stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione domiciliare.

La stessa dava esito positivo, infatti venivano rinvenuti e sequestrati circa 5 grammi di marijuana.

Gli atti sono stati trasmessi alla Prefettura e alla Procura della Repubblica di Campobasso per gli adempimenti consequenziali.