Donatella non si trova, la vicenda della 42enne a Chi l'ha visto?

MONTENERO DI BISACCIA. Proseguono senza sosta e senza tregua le ricerche della 42enne Donatella Di Stefano, la donna scomparsa alle 17 di domenica scorsa, quando è stata avvistata un’ultima volta, prima di far perdere le sue tracce, nei pressi del cimitero di Montenero di Bisaccia.

Secondo i Carabinieri della stazione di Montenero e della compagnia di Termoli si tratta di un allontanamento volontario, la donna, che potrebbe aver preso anche un treno o un pullman per andare via dal paese, ha radunato alcuni abiti e si è portata via lo spazzolino da denti, lasciando però il cellulare.

Senza riscontri due possibili segnalazioni raccolte dagli investigatori, verso la costa abruzzese e alla periferia stessa di Montenero.

Due squadre del Cnsas, in coordinamento con Carabinieri, la Prefettura di Campobasso e la Centrale Operativa del 118, sono operative, assieme ai Vigili del fuoco e ai volontari di Protezione civile regionale.

Al momento della scomparsa, Donatella indossava un giubbino senza cappuccio di colore nero, pantaloni e stivaletti di colore nero. Si riporta anche la descrizione sommaria della scomparsa: altezza, metri 1,60; corporatura esile; capelli neri naturali corti; occhi neri; carnagione molto chiara, inflessione meridionale. «Chiunque individui la suddetta persona è pregato di contattare il numero 112», l’invito rivolto dalle autorità.

La donna, originaria di San Giuliano di Puglia, abitava a Montenero da pochi mesi insieme al compagno, conosciuto in una casa famiglia a Casacalenda, deceduto a 56 anni in casa in seguito a un arresto cardiaco venerdì scorso a mezzogiorno, nell’abitazione di via Frentana, 23 e di cui sabato pomeriggio sono state celebrate le esequie. Lui, Gino Panicciari, che ha la famiglia che abita in campagna, è originario di Montenero, era alto e massiccio. Non molti la conoscevano personalmente, sebbene i due risiedessero in una delle strade principali del centro cittadino, dove da un paio di giorni sosta in maniera permanente un’auto dei Carabinieri.

Da domenica, giorno dell’ultimo avvistamento della donna da parte di un testimone, Donatella ha lasciato il suo appartamento senza dare notizie, in quello che sembrerebbe un allontanamento volontario, portando con sé solo pochi effetti personali ma non il proprio telefono cellulare, il quale risulta quindi inutile nelle ricerche. La donna, già fragile di temperamento a detta dei conoscenti, potrebbe aver reagito impulsivamente guidata dallo shock per la perdita del compagno Gino.

Intanto, sul posto si è recata anche la troupe della trasmissione cult di Rai Tre Chi l’ha visto? E’ stata aperta una scheda sul sito del format tv e la vicenda sarà trattata in diretta da Federica Sciarelli, proprio stasera.