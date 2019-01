Fine delle ricerche, Donatella trovata morta

MONTENERO DI BISACCIA. Ricerche finite a Montenero di Bisaccia, la 42enne Donatella Di Stefano, che era scomparsa da domenica pomeriggio, è stata trovata poco distante dal luogo dell'ultimo avvistamento, alle spalle del cimitero, nel dirupo “Calanche".

Sono in corso le operazioni di recupero della salma.

Ora toccherà agli inquirenti avviare gli accertamenti medico-legali per appurare le cause della morte, se sia stato un incidente o un gesto estremo e spontaneo.

In azione I Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Prefettura di Campobasso e la Centrale Operativa del 118, c'erano anche due squadre del Cnsas e i volontari di Protezione civile regionale.

Al momento della scomparsa, Donatella indossava un giubbino senza cappuccio di colore nero, pantaloni e stivaletti di colore nero.

La donna, originaria di San Giuliano di Puglia, abitava a Montenero da pochi mesi insieme al compagno, conosciuto in una casa famiglia a Casacalenda, deceduto a 56 anni in casa in seguito a un arresto cardiaco venerdì a mezzogiorno, nell’abitazione di via Frentana, 23 e di cui sabato pomeriggio sono state celebrate le esequie.