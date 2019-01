Rapina sull'A/14 a Vasto Nord, l'auto era stata rubata a San Salvo

VASTO. C'è massimo riserbo sulle indagini relative alla rapina avvenuta lunedì 14 gennaio al Punto Blu di Vasto Nord (LEGGI). Queste ultime sono condotte dalla Polizia Stradale di Vasto Sud.

Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza della zona, ma i due rapinatori hanno agito ben travisati e dunque sarà difficile risalire alla loro identità. Un colpo che non ha fruttato molto denaro, ma che è stato ben congegnato e studiato da tempo.

Non è un caso che l'auto utilizzata per il raid, una vecchia Fiat Uno, sia stata rubata con largo anticipo. Infatti è risultata essere stata sottratta ad un cittadino rumeno residente a San Salvo il 24 dicembre scorso. Il proprietario aveva fatto regolare denuncia nei giorni successivi al furto.

Sulla probabile provenienza dei malviventi al momento non vi è nessuna certezza, gli agenti stanno vagliando tutti gli indizi possibili per risolvere il rebus.

C'è però una strana coincidenza con un'altra rapina effettuata a Vasto, quella del 24 ottobre 2018 alla Bper di via Tobruk, infatti anche in quel caso i malviventi usarono per il colpo una Fiat Uno (LEGGI).