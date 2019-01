TERMOLI. Vandali e imbecilli. Ok, oggi siamo in vena di complimenti. In via Ancona, nella zona di contrada Porticone, c'è chi questa notte ha pensato male di trascorrere del tempo a rovinare la giornata altrui.

Squarciati pneumatici di diverse automobili in sosta dei residenti.

Come definire altrimenti gli autori di questo gesto vigliacco oltre che delinquenziale?

Lasciamo a voi lettori aggiungere altri aggettivi.

Fatto è che questa mattina quattro persone residenti nell'uscire di casa per recarsi al lavoro hanno avuto la sgraditissima sorpresa di trovare le gomme delle loro auto squarciate da un taglio presumibilmente da oggetto appuntito o lama di coltello.

Episodi che oramai purtroppo sono diventati quasi abituali ma su cui è bene non abbassare mai la guardia perché ormai anche le notti termolesi - ex isola felice - sono popolate da questi banditi da strapazzo, che animano sempre più non solo ragazzate o bravate ma ben altro.