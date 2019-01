MONTENERO DI BISACCIA. Un camion si è capovolto dopo essere finito in una cunetta, fuori dalla carreggiata stradale, in territorio di Montenero di Bisaccia.

L'incidente non ha coinvolto altri veicoli, due i feriti. Si tratta di G.G., del 1951, residente a San Salvo e C.G., del 1968, residente a Trivento.

Quest'ultimo ha riportato alcune contusioni ed è stato trasferito in pronto soccorso per le cure del caso. Il sinistro è avvenuto intorno alle 8.20.

Sul posto oltre ai sanitari della Misericordia sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale, non si conoscono ancora le cause dell'incidente. Disagi alla circolazione per la rimozione del mezzo, la strada è chiusa al traffico. E' intervenuta anche una ruspa per le operazioni di recupero del camion.