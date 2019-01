Evade dai domiciliari per portare la compagna in stazione

COLLETORTO. Nell’ambito di specifici controlli eseguiti su soggetti colpiti da misure di custodia cautelari e destinatarie di provvedimenti in genere, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Colletorto, coordinati dal comandante Nicolai Massarelli, hanno denunciato in stato di libertà, questa mattina, a Colletorto un 43enne per evasione dalla detenzione domiciliare.

Nello specifico i militari della locale stazione, nell’ambito di mirati controlli pianificati dal Comando Provinciale di Campobasso sul conto di persone colpite da provvedimenti emessi dalla Magistratura si sono portati presso l’abitazione del 43enne titolare di pregiudizi penali del luogo, già in regime di detenzione domiciliare per reati contro la persona ed altro non trovandolo all’interno dell’abitazione.

Immediati accertamenti, facevano emergere che lo stesso era uscito, senza autorizzazione del Giudice, per recarsi presso la Stazione Ferroviaria del Comune di Termoli per accompagnare la propria compagna che doveva partire.

Per tale motivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Larino per il reato di evasione.