Il sogno è diventato realtà: a 3 mesi dal furto Dj Bubu ha una nuova auto

TERMOLI. Missione compiuta, ritirata la nuova auto da Fabrizio Di Bernardo, noto come dj Bubu. Un veicolo da trasporto disabili venduto da una concessionaria abruzzese, che sostituisce quella rubata a ottobre. «Una splendida giornata - ha commentato Fabrizio su Facebook – siamo davvero felici ed estremamente riconoscenti con tutti voi. La macchina è comodissima, meglio della vecchia. Finalmente io e mia mamma torniamo ad essere autonomi e più sereni». Lo scorso 21 ottobre dei vigliacchi hanno rubato a Fabrizio Di Bernardo, alias Dj Bubu, ragazzo disabile, il suo Fiat Doblò, attrezzato come veicolo speciale per chi non ha autonomia motoria, in via delle Acacie. Appena venuti a conoscenza del furto, sui social fu un tam-tam.

«Rubata a Termoli l’auto del trasporto disabili del nostro caro amico Dj Bubu, Fabrizio Apethoven, il gesto più infame che possa fare una persona nella vita! Vi chiedo di condividere questo post in segno di solidarietà, finché possa ritrovarla al più presto... grazie», il post pubblicato da uno degli amici di Fabrizio. A distanza di 5 settimane e senza che della macchina si è avuta traccia, è partita una iniziativa solidale, una vera e propria colletta. Questo il testo dell’iniziativa. Una cordata vera e propria di amici, conoscenti e anche gente che ha voluto contribuire alla causa, culminata con ribalta televisiva nazionale nel servizio dedicato nella serata di Santo Stefano, nell’edizione prestigiosa delle 20, del Tg1, giorno in cui nell'ex Villa Paraiso, ora "Il Tempo sospeso", c’è stata una grande festa a tema solidale, con cui concorrere a ricomprare l’auto rubata a Dj Bubu, che si è esibito anche alla consolle.