Ancora furti, sparisce uno Zip nero nuovo di zecca in via dei Ginepri

TERMOLI. Ancora furti a Termoli e stavolta non di autovetture, ma di scooter.

A poche ore dalla Panda fatta sparire dal parcheggio del centro commerciale “La Fontana” di Termoli, sabato pomeriggio, una segnalazione ci perviene da una famiglia che ha subito la stessa sorte per il ciclomotore Zip nero acquistato da poco.

«Ieri sera, nel giro di un quarto d’ora, dalle 20.46 alle 21, sotto casa nostra in via dei Ginepri numero 5 è stato rubato il motociclo di mio fratello – ci riferisce la sorella del ragazzo derubato - uno Zip nero. Non siamo neanche padroni di avere le cose vicino al nostro garage, non siamo mai controllati dai Carabinieri o dalla Polizia, non viene mai nessuno e questa non è la prima volta che ci vengono a rubare, noi abitiamo in uno stabile dello Iacp e le cose che abbiamo le abbiamo comprate con tanti sacrifici».