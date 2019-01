TERMOLI. Day after in via De Gasperi. Dopo la rapina commessa da un bandito incappucciato e armato di coltello domenica mattina, il titolare Ciro Olivastro ha dovuto mettere mano all'organizzazione della sua attività commerciale, che già nel dicembre scorso aveva subito ben 3 tentativi di furto alla sala Vlt, per fortuna a vuoto.

Il bar Europa, come altre sale slot adotterà un cambiamonete automatico e non avrà più i soldi in contanti nel locale, così da non attirare l'attenzione di altri malviventi.

Non solo, ma ridurrà anche gli orari, apertura alle 7 e non più alle 6, e chiusura alle 20.30 e non più alle 23. Cambiamenti questi ultimi sull'orario di apertura che saranno introdotti a giorni.

Intanto, al nostro microfono, lo stesso Ciro Olivastro ripercorre quanto successo ieri e annuncia le variazioni a cui è stato costretto. Infine, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza, il cui filmato è stato acquisito dagli investigatori, proseguono le indagini da parte degli agenti del commissariato di Polizia di Termoli.