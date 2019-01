TERMOLI. Paura, ma per fortuna nessun ferito nel pomeriggio di oggi in via Bari, quando un mezzo di trasporto per disabili della Misericordia di Termoli è rimasto coinvolto, attorno alle 15.30, in un incidente stradale.

Un furgone di colore bianco stava uscendo dal perimetro dell’Istituto tecnico Majorana in retromarcia, quando ha tamponato il veicolo della Confraternita, nonostante il conducente abbia provato in ogni modo a evitare l’impatto. L’automezzo della Misericordia stava trasportando sei ragazzi disabili dal centro diurno La Porziuncola alle rispettivi abitazioni.

Danni solo a quest’ultimo veicolo, ma come detto nessuna conseguenza per gli occupanti per fortuna. Sul posto intervenute le forze dell’ordine per rilevare il sinistro.