Auto a fuoco in via delle Acacie, 43enne alla guida intossicato dal fumo

TERMOLI. Spavento nella serata di martedì in via delle Acacie a Termoli. Un’auto ha preso fuoco a causa di un probabile corto circuito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza. Il conducente e proprietario del veicolo si è sentito male, ha inalato il fumo mentre cercava di spegnere il rogo. Si tratta del 43enne M. D. M, trasportato precauzionalmente all’ospedale San Timoteo di Termoli.