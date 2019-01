Operaio 46enne muore schiacciato da un muletto in Molise

POZZILLI. Un operaio 46enne è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda del Nucleo Industriale di Pozzilli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbe stato travolto da un muletto.

L'uomo era originario della provincia di Napoli. Sul posto ci sono i carabinieri per i rilievi. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio alle 15.30.