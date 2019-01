Un altro sorriso spento da un male incurabile, addio a David Tirolese

TERMOLI. Una generazione decimata, quella dei 40enni, troppi coloro che soccombono a causa di malattie inguaribili e ci troviamo qui a ricordarli, con un tuffo al cuore. Era un po' di tempo che non lo incontravamo, ma quando ciò accadeva il sorriso e il saluto cordiale non mancavano mai.

Si è spento all'ospedale San Timoteo di Termoli a nemmeno 45 anni, li avrebbe compiuti il prossimo 19 marzo, David Giuseppe Tirolese, che tutti conoscono per l'attività dell'agenzia viaggi Miramed Travel, in via Sannitica.

Purtroppo, David ha combattuto contro un male incurabile, fino a oggi, quando è salito in cielo.

Alla famiglia Tirolese e ai colleghi della Miramed - chiusa per lutto oggi pomeriggio - un messaggio di sincero cordoglio. Siamo certi che anche lassù si occuperà di far trascorrere a tutti momenti lieti, come ha fatto nella sua esistenza terrena, dove l'impegno e il lavoro si declinavano nel relax altrui, realizzando i sogni dei clienti.