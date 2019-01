Frattura investito da un'auto, «ho fatto lo iattarello»

CAMPOBASSO. L'ex Governatore del Molise Paolo di Laura Frattura investito ieri sera nel capoluogo, in pieno centro. E' lui stesso a scherzarci su, viste le conseguenze non gravi, per fortuna.

«Ho fatto lo 'iattarello', quindi non mi sono fatto tanto male, per fortuna senza conseguenze, sono solo un po' ammaccato e con qualche livido - racconta all'Ansa - niente di grave, sono già a casa con 15 giorni di prognosi. La macchina stava accelerando, io ho fatto lo 'iattarello', sono saltato come un gatto sul cofano e non mi sono fatto granché, ma ora mi faccio qualche giorno di riposo».