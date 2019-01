Acquista auto usata e dopo pochi giorni prende fuoco, rogo sul lungomare Nord

TERMOLI. Secondo incendio di autovettura in appena 24 ore a Termoli. Stavolta a essere divorata dalle fiamme è stata una Bmw. Il rogo è divampato poco prima dell’ora di cena, sul lungomare Cristoforo Colombo. La persona aveva da poco acquistato l'auto usata, in una concessionaria di San Salvo, che all’altezza del distributore all'ingresso nord di Termoli, ha preso fuoco. Il conducente ha accostato e chiamato i Vigili del fuoco, che sono tempestivamente intervenuti per domare il rogo. Il conducente risiede a Termoli.