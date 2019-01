Omicidio stradale, il 52enne ha trascorso due notti al commissariato

TERMOLI. Ore di attesa e si attende una svolta, oggi, a due giorni dal tragico investimento costato la vita all’82enne Donato Rubortone.

Chi era alla guida, il 52enne Bartolomeo D’Adderio, è stato arrestato dalla Polizia municipale per aver travolto e ucciso sul colpo l’ex custode dei campi da tennis del parco comunale di Termoli.

Non è stato condotto agli arresti domiciliari come si era vociferato martedì sera, a conclusione dei rilievi dell’investimento mortale, ma nella cella di sicurezza del commissariato di Polizia di Termoli, dove è stato piantonato anche per la notte scorse, tra mercoledì e oggi. A difenderlo dall’accusa di omicidio stradale sarà il difensore di fiducia Pino Sciarretta, mentre gli interessi della famiglia Rubortone sono curati dall’avvocato Antonio D’Ettorre. Si attendeva l’udienza di convalida del fermo operato dai Vigili urbani, ma dalla Procura fino a ieri sera non c’è stata alcuna comunicazione, nemmeno per dissequestrare la salma, ricomposta martedì sera alla sala mortuaria dell’ospedale San Timoteo.

Non è stato restituito subito nemmeno il feretro dell'82enne Donato Rubortone alla famiglia, come invece si attendeva, visto che il Pm Marianna Meo, titolare del fascicolo avrebbe ritenuto non necessaria l’autopsia sul cadavere dell’82enne. Dopo il terrificante investimento che l'ha ucciso sul colpo, martedì pomeriggio alle 17.30 davanti al centro commerciale Lo Scrigno, il medico legale proveniente da Foggia ha effettuato l'ispezione cadaverica esterna all'obitorio dell'ospedale San Timoteo di Termoli, alle 22 circa. La Procura di Larino indaga il 52enne Bartolomeo D'Adderio per omicidio stradale e per il conducente della Toyota Yaris, vettura finita sotto sequestro, non ci dovrebbe essere il processo con rito direttissimo, notizia circolata sempre ieri. Il conducente è risultato positivo agli esami su alcol test e tossicologici.