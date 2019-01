«Una città come Termoli non può avere solo una pattuglia dei Vigili urbani alle 18.40!»

TERMOLI. Una lamentela segnalata a Termolionline da parte di una ragazza che studia e lavora in città. Quanto si riesce a dare risposte tempestive e immediate rispetto alle esigenze della cittadinanza? Nel caso di specie non molto, poiché la nostra lettrice spiega la sua esperienza negativa.

«Dopo un intero turno di lavoro qualche sera fa mi sono recata alla mia auto, che era in sosta regolarmente nella intersezione tra via Dante e Corso Umberto, di fronte alla Original Marines, per intenderci. Ho trovato ben tre auto in sosta vietata, tutte e tre accanto alla mia vettura. Dapprima ho cercato di capire chi fossero i proprietari. Non riuscendovi, sono stata costretta a chiamare i Vigili urbani, ma mi hanno risposto che con una sola pattuglia disponibile che era già impegnata, non potevano intervenire. Si tenga conto che erano le 18.40. La conseguenza è stata di dover aspettare 40 minuti che si facesse vivo uno dei proprietari delle macchine in divieto di sosta. Per fortuna non era una situazione di emergenza, ma se fosse accaduto qualcosa di grave, chi mi avrebbe assistito? Nessuno e questo lo ritengo inaccettabile. I cittadini termolesi meritano di meglio».

L’auspicio è che si cerchi sempre di organizzare al meglio i servizi di presidio del territorio, per garantire assistenza e concretezza nei casi in cui sono coinvolti i cittadini termolesi.