Trasferito all'ospedale di Pescara il 40enne uscito fuori strada al nucleo industriale

TERMOLI. E' stato trasferito all'ospedale civile di Pescara il 40enne N. L., l'automobilista residente a Campomarino finito nei campi, in una zona adiacente al nucleo industriale, nel primo pomeriggio di ieri. Nell'impatto violentissimo, che ha schiacciato l'abitacolo della sua vettura, il 40enne ha subito un trauma toracico e una frattura cervicale e pur non essendo in pericolo di vita, per fortuna, i medici dell'ospedale San Timoteo hanno preferito trasferirlo in un reparto più attrezzato di neurochirurgia.