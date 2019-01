Iniziata l'autopsia sulla salma di Donatella Di Stefano

TERMOLI. E' iniziata nella tarda mattinata di oggi l’autopsia sul corpo senza vita della 42enne Donatella Di Stefano. Il feretro della donna si trova dalla tarda serata di mercoledì 16 gennaio nella sala mortuaria dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Giorno in cui alle 16 venne rinvenuta morta nel dirupo della zona Calanche dai Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso.

La Procura di Larino, per volontà del Pm titolare dell'indagine, Ilaria Toncini, ha disposto che sul cadavere di Donatella si eseguisse l'autopsia, per chiarire definitivamente le cause del decesso. L'ipotesi prevalente è quella del gesto suicida. A monte della scarpata in cui è stata trovata dai Vigili del fuoco di Termoli la 42enne ormai senza vita c'era uno zaino con una bottiglia di acido muriatico. L'esame autoptico viene effettuato dai consulenti dell'istituto di Medicina legale dell'ateneo di Foggia.

Con molta probabilità lei si è tolta la vita a pochi metri dal cimitero dove era andata a trovare domenica 13 gennaio il compagno deceduto all’improvviso venerdì scorso all’età di 56 anni, Gino Panicciari. Un evento che ha segnato la donna che non è riuscita più a riprendersi.