Oltre 1.550 i lavoratori che andranno in Cassa integrazione alla Fca

TERMOLI. C'è preoccupazione per la cassa integrazione di fine febbraio allo stabilimento Fca. Non sono pochi giorni, specie nel reparto Cambi, che sembra avviato a un declino quasi inesorabile.

Ma la preoccupazione, veri e propri timori, riguarda la possibile marcia indietro della dirigenza dai propositi di investimento negli stabilimenti italiani.

Per il segretario regionale della Fim-Cisl, Riccardo Mascolo, che ha preso parte negli ultimi giorni al Consiglio nazionale dei metalmeccanici cislini a Terni, «Una riflessione sul sindacato di come si affronta l’eventuale nuova recessione paventata dalle agenzie e il confronto con l’attuale politica e i relativi decreti varati in questi ultimi giorni». Per Mascolo, «Siamo in una situazione di stagnazione e purtroppo si inizia a parlare di recessione. Il settore automotive attualmente è il settore più esposto forse anche a causa della tassa sull’inquinamento. La riflessione da fare è se tutta questa situazione può essere un finto problema per camuffare la vera volontà del management Fca che non vuole più investire in Italia».

Nel complesso, sono oltre 1.500 i lavoratori interessati da questa sospensione produttiva e in particolare 449 ai cambi e 1.113 ai motori.