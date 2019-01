Furti d'auto a Termoli: sparisce una Stelvio in via Giappone

TERMOLI. Un Suv di alta gamma, lo Stelvio dell'Alfa, è una macchina che fa gola, purtroppo anche ai ladri e così ieri, nel tardo pomeriggio, un ladro proveniente dalla Puglia ha adocchiato un modello in sosta in via Giappone e dopo esserci riuscito a entrare dentro, l'ha messa in moto e furtivamente si è dileguato in direzione Sud, valicando il confine con la provincia di Foggia.

A confermarlo il tracciato del Gps di cui era dotato il veicolo. Il furto, scoperto con estremo rammarico e altrettanta amarezza da parte del proprietario, è stato denunciato agli agenti del commissariato di Polizia di via Cina, che hanno attivato i propri canali cercando di intercettare il Suv.

Rimane, dunque, molto alta l'allerta per questo tipo di atti predatori, che mensilmente vedono sparire macchine a due cifre sul nostro territorio.