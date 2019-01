Omicidio stradale: convalidato l'arresto del 52enne, concessi i domiciliari

TERMOLI. A distanza di quasi 3 giorni dall'incidente costato la vita all'82enne Donato Rubortone, travolto e ucciso sul colpo martedì 22 gennaio alle 17.30 su via Martiri della Resistenza, è stato convalidato dal gip del tribunale di Larino Vecchi l'arresto eseguito nella stessa serata dell'omicidio stradale a carico del 52enne Bartolomeo D'Adderio, il conducente della Toyota Yaris che ha investito l'ex custode dei campi da tennis del parco comunale.

Il fermo di Polizia giudiziaria, poi osservato presso la cella di sicurezza del commissariato di Termoli, era stato disposto dal Pm Marianna Meo ed effettuato dalla Polizia municipale di Termoli, intervenuta sul luogo del sinistro fatale. D'Adderio, risultato positivo ai test alcolemici e tossicologici, è stato piantonato in via Cina fino all'udienza di questa mattina, dove è stato assistito dal suo legale di fiducia, Pino Sciarretta, che aveva richiesto in primis il ritorno alla libertà e in subordine gli stessi domiciliari.

Il gip del Tribunale frentano ha disposto gli arresti domiciliari, stessa decisione che era trapelata la sera stessa in cui il 52enne è stato fermato dai Vigili urbani.