Ciao David, «sarai il navigatore nel viaggio della nostra conversione»

TERMOLI. Chiesa del Carmelo che come era facile immaginare non è riuscita a contenere la folla accorsa ai funerali del 44enne David Tirolese, l’agente di viaggi scomparso due giorni fa all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Un male incurabile ha stroncato la vita di un ragazzo pieno di energia e ottimismo, padre e marito esemplare.

Difficile comporre pensieri con parole per commemorare un destino tragico e infausto, ma è quello che don Benito Giorgetta, che di David fu insegnante, ha fatto con l’omelia di questa mattina, rivolgendosi alla mamma Anna, al fratello Angelo, alla moglie Luana e ai figli Giulia e Cristian.

«Prendere parola in questi momenti, anche per uno che è abituato ad esporsi, che ha già vissuto momenti tristemente analoghi, è davvero difficile. Non si può mettere il pilota automatico quando si condivide una vicenda umana che è un dramma. Non si può rimanere asettici quando la persona che si saluta la si conosce, quando con ella hai condiviso momenti, giornate. Quando ha ricevuto confidenze.

Quando, come in questo caso, lo hai incontrato circa un mese fa e hai travasato nel cuore la ricchezza dei suoi sentimenti, il travaglio delle sue lotte, la mestizia delle sue delusioni, e, soprattutto la sua fame di vita. Ma è necessario sciogliere le labbra, stimolare la volontà, trovare la forza e provare a dare un senso a una vita che, giovane, si è spenta. A una malattia che lo ha perseguitato, a un figlio che lascia la mamma e il fratello, a un marito che rende vedova la moglie e orfani i suoi figli.

Ma dove trovare la forza, l'intuito, la spiegazione, il senso di tutto questo? Le forze umane, le risorse umane non sono capaci perché, tristemente, risultano sconfitte dall'evidenza. Se si fosse potuto fare qualcosa ancora si sarebbe fatta. La tristezza di questo momento ci fa gustare il sapore amaro della finitudine umana. La sconfitta dinanzi alla quale si rimane inermi e ammutoliti. Questa è la storia umana: quando un bambino nasce, inizia anche a morire, è la legge per tutti a cui nessuno può sottrarsi, ma quando la morte sopraggiunge in giovane età c'è spazio per la ribellione, quando la morte giunge dopo un calvario di malattia combattuta ma non sconfitta c'è spazio per lo sconforto e la delusione. E allora? Cosa e come fare? Rimanere schiacciati e sconfitti, o reagire? Perché credenti, solo nella fede si può trovare, la luce sufficiente per sconfiggere la tristezza del buio, la voragine del vuoto, il dissenso della ribellione, lo smarrimento dei sentimenti.

Noi siamo qui non per celebrare la morte ma la vita. Si, contro ogni evidenza, contro ogni senso logico d'unica verità che ci può far dischiudere alla consolazione è la certezza che Cristo, avendo messo a morte la morte, con la sua risurrezione, ha rischiarato le tenebre e ha spezzato le catene di ogni schiavitù. David non è più qui, il suo corpo aggredito e consumato dalla malattia ormai è privo di vita biologica, relazionale, ma la sua esistenza è solo trasformata: ha raggiunto la destinazione. La morte non è un naufragio ma un approdo proprio come quando durante la burrasca una nave raggiunge la sicurezza del porto. Non è la fine ma il raggiungimento del fine.

Quando un bimbo nasce piange mentre tutti gli altri ridono di gioia, di soddisfazione. Quando uno muore tutti piangono e lui/lei sorride. David, credo che sia sfuggito a questa regola: Lui è nato sorridendo, è cresciuto sorridendo, si è nutrito di sorrisi, ha regalato a profusione il sito sorriso. Mai è stato avaro di sorrisi. Il sorriso sembra sia stato stampato sul suo volto, tatuato, come atteggiamento, come postura, non temporaneo ma costante, permanente. Oggi, liturgicamente, si celebra la conversione di San Paolo. Da persecutore ad apostolo, da peccatore a santificatore, da trasgressore ad ossequiente. Da lontano ad evangelizzatore, da uccisore a martire per il vangelo. Tutto questo, compresa la circostanza della morte di David ci debbono indurre ad una conversione personale, intima, profonda, efficace. David stesso ci può accompagnare in questo viaggio.

Lui che, professionalmente, ha pianificato tanti viaggi può essere il navigatore per il viaggio della nostra conversione. Con la sua sofferenza è salito sulla cattedra per una docenza particolare. Ed ora ci dà idealmente i compiti per casa:

Ci ha insegnato a sorridere sempre: lo dono sorrisi?

L'attaccamento alla vita e stato esemplare e strenuo: Io valorizzo la mia vita?

Ha vissuto con integrità la sua fede: Io sono coerente col mio battesimo?

Ha onorato l’alto senso dell'amicizia: Io sono amico sincero e collaborativo?

La generosità e stata una sua compagna: Io so donare il mio tempo, le mie risorse?

Ha amato con tutto se stesso: lo mi so donare con fedeltà e totalità?

La vita di David è stato un inno alla vita, forse doveva fare in fretta, doveva concentrare tutto in un lasso di tempo limitato, ma ha inneggiato sinfonicamente alla vita. Il culto dell'amicizia per lui è stato sacro. Penso ai suoi compagni di scuola, sempre presenti, sempre vicini, sempre coinvolti...

Ricordi Mauro quell'incontro strano in luogo strano, in un orario strano quando di notte per caso in autogrill ci siamo incontrati per caso a prendere un caffè e tu mi dicesti sto rientrando per andare a trovare David che sta male? Grazie a voi tutti, amici di scuola, colleghi di lavoro, amici di famiglia, per averci donato l'esempio del grande valore e il culto dell'amicizia. Grazie a chi si è preso cura amorevolmente di lui: la famiglia prima di tutto e poi coloro che non lo hanno mai lasciato solo.

Da questa circostanza impariamo docilmente la lezione.

Apprezziamo coloro abbiamo accanto, non rimandiamo mai di fare e di operare il bene, potrebbe essere troppo tardi. Impariamo a dirci il bene quando ci possiamo sentire e ne possiamo percepire la forza benefica che le parole buone, belle, di apprezzamento, di promozione possono innescare nella vita degli altri. Impariamo a rispettarci a valorizzarci, stimarci di più. Meno rivalità, più dialogo, meno competizione, più collaborazione, meno indifferenza, maggiore passione gli uni per gli altri.

Ed ora una parola particolare ai familiari: a te mamma Anna, a te fratello Angelo, a te Luana e soprattutto a Cristian e Giulia... nell'ultimo incontro avuto con David mi ha parlato di tante cose, che custodisco nel mio cuore ma, soprattutto ero crucciato per i figli, voleva donare loro il papà più a lungo possibile, ma non è stato possibile nel modo più giusto e comprensibile che ci sia stando accanto a loro.

Occorre farlo in sua vece per non deluderlo nel suo desiderio. E' difficile accettare tutto questo, vi comprendiamo e per quanto possibile vi siamo accanto. Quando un predatore entra nella conchiglia dell'ostrica, nel tentativo di divorarne il contenuto, non riuscendoci vi lascia dentro una parte di sé che ferisce e irrita la carne del mollusco, questi si richiude e comincia a fasciare l'oggetto con una secrezione, come fossero lacrime: nasce così la madreperla. La morte è entrata, predatrice, in casa vostra in modo inaudito e inatteso, vi ha feriti, ha lasciato la sua scia di tristezza. Ora voi, avvolti dalla misericordia di Dio, con le vostre lacrime e il vostro sacrificio, avrete una perla. Ciò che fa male, diventerà ornamento, gioiello prezioso, inimitabile. David non lo avete perso, lo avete consegnato a Dio e sicuramente è in buone mani. Migliori delle vostre perché sono quelle di Dio e lui l'ha amato, lo ama e lo amerà più di tutti noi messi assieme.

Ed ora per concludere: immaginiamo di trovarci su una spiaggia. Una barca lì vicino spiega le bianche vele alla brezza del mattino e prende il largo. E' uno spettacolo di bellezza e di forza. Noi continuiamo a guardare finché non diventa un puntino, giù dove il cielo e il mare si toccano, e appena scompare qualcuno esclama: “Ecco, se n'è andata!” Andata dove? Scompare alla nostra vista, ecco tutto! La barca è ancora bella e maestosa, col suo albero, le vele, lo scafo come quando era ferma presso la riva. Il nostro occhio la vede più piccola, ma essa è rimasta uguale. E proprio nel momento in cui qualcuno dice: "Ecco se n'è andata", ci sono altri occhi che la vedono arrivare, altre voci che esclamano con gioia: "Ecco viene!"

Questo è ciò che avviene al momento della morte. La morte è solo un orizzonte, e, l'orizzonte non è altro che il limite del nostro sguardo. Quando qualcuno ci lascia perché muore, per noi non si vede più, è partito, in paradiso dicono eccolo è arrivato.

Non una vita spezzata ma una vita compiuta. David è arrivato dove noi tutti stiamo dirigendoci e prima o poi ci ritroveremo. Non è facile, non è immediato, lo sappiamo. Da lassù, dall'agenzia di Dio ci aiuti a pianificare il nostro cammino personale, comunitario, familiare, professionale, e religioso.

Un proverbio cinese recita: "Ciò che per il baco da sete è la fine del mondo, per il resto del mondo è una bella farfalla".

Grazie David perché col sacrificio della tua vita ci hai "costretti" a queste considerazioni che unite a tutte quelle che sono nel cuore di ognuno dei presenti, in modo particolare dei tuoi amici e familiari, disegnano il quadro meraviglioso del dono della tua presenza tra noi e tessono nuovi orizzonti e sfide, da vivere appieno, come tu che hai vissuto in totalità la gioia e il sorriso della tua vita, benché martirizzata».

Parole scolpite come pietre, sensazioni che ti pervadono. Una testimonianza e in tributo che riteniamo pubblicare per rendere omaggio a un ragazzo a cui il fato ha sottratto l'affetto dei suoi cari e viceversa, con l'estremo rispetto per tutti coloro che sono stati colpiti duramente da un lutto terribile e da un vuoto incolmabile, ciao David.